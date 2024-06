Venezia Cremonese, Cristian Bucchi: «Vanoli non punterà al pari»

Cristian Bucchi è intervenuto per parlare del Venezia, impegnato insieme alla Cremonese nel playoff di Serie B

Allenatore, conoscitore della Serie B, Cristian Bucchi offre la sua lettura di Venezia-Cremonese, che stasera deciderà l’ultima promossa in Serie A. Ai lagunari bastano due risultati su tre, ma l’invito è a non puntare al pareggio.

VANOLI – «No, non si deve fidare, infatti non penso che Vanoli deciderà di fare le barricate. La sua è una squadra molto fisica, quadrata e solida, che sa tenere un grande ritmo e proporre buon calcio: è il prototipo della tipica squadra di B. La Cremonese però ha troppe individualità che possono trovare la giocata per fare gol, quindi il Venezia non lo aspetterà e basta, cercherà di colpirlo con le sue micidiali ripartenze»