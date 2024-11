Venezia, Di Francesco: «Il Parma sa tenere il ritmo alto»

Il tecnico degli arancioneroverdi ha commentato la sfida contro il Parma di questo turno di Serie A

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato della sfida di sabato 9 novembre alle ore 15:00 contro il Parma. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico della squadra reduce dalla sconfitta di misura contro l’Inter.

PARMA – «Una avversario che ha fatto molto bene fuori casa, a volte non ha raccolto quanto meritato, come con la Juventus. Un po’ come l’Inter sa ribaltare velocemente e con qualità l’azione con giocatori importanti davanti, con velocità e tecnica. Sanno tenere il ritmo alto»

DISPONIBILI – «Tutti tranne Bjarkason, rientra dalla prossima completamente a disposizione. Abbiamo puntato sulla continuità sul lavoro, poi la strategia che cambia di partita in partita. Non è una squadra che fa grande possesso palla dentro la gara, ma è una squadra verticale»

INTER – «Non ci deve far smettere di lavorare nel percorso lavorativo che stiamo portando avanti. Stiamo crescendo, manchiamo in continuità»

COME GIOCA IL PARMA – «Non dimentichiamo Bonny che è molto bravo, c’è anche Cancellieri e ce ne sono altri, hanno veramente tanta qualità. La parola “arrembante” mi piace. L’attenzione può cambiare in certe situazioni, ma noi giochiamo in casa e voglio quindi una squadra a caccia dei 3 punti»

CAMBI FONDAMENTALI – «Ultimamente sì, prima un po’ meno. Stiamo crescendo anche da questo aspetto. Ci saranno dei cambiamenti anche in questa partita»

STANKOVIC – «Filip inizialmente è ovvio che dovesse un po’ assorbire, poi lui è un grande lavoratore è c’è una grande competitività all’inteno della rosa. Al di là delle parate mi è piaciuta la sua gestione della palla. Ha avuto quella serenità e calma che lo contraddistingue. Oristanio? Deve continuare a lavorare e poi è un attaccante e deve fare gol. Ha avuto una grande opportunità dove doveva far gol, anche se fa un lavoro dispendioso e importante»

SVERKO – «Sì, è a disposizione, tutti i giocatori possono giocare domani»