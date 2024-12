Filip Stankovic e i miracoli a Venezia. Quella volta che in Olanda ha licenziato un allenatore e ha giocato contro Lucca e Conceiçao

Tutto quello che c’è da sapere sulla prima parte di stagione di Filip Stankovic, portiere del Venezia, in Serie A. I dettagli in merito

Immaginiamo che molti tifosi del Venezia abbiano un piccolo altare privato al quale indirizzare preghiere per il loro eroe: il portiere Filip Stankovic. Figlio di Dejan, in prestito dall’Inter, è del tutto evidente come il ragazzo rischi di essere perennemente il migliore in campo dei suoi, autore di veri e propri miracoli. Cosa che gli riesce quando si vince – vedi l’ultima gara col Cagliari -, ma anche quando le cose non vanno benissimo.

Succedeva anche in Olanda, due anni fa. Stankovic è stato decisivo per il raggiungimento della salvezza del Volendam. E se proprio si vuole vedere un episodio importante di quell’esperienza, va ricordato come i suoi interventi in serie alla Johan Cruyff Arena determinarono il pareggio dell’Ajax per 1-1 e la conseguente fine dell’esperienza di Alfred Schreuder sulla panchina dei lancieri. Tra i suoi avversari c’erano quel giorno Lucca e Conceiçao: insomma, era Eredivisie, ma un po’ di Serie A c’era, anche se era impossibile capirlo.