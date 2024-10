Venezuela-Argentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Estadio Monumental l’incontro di qualificazione ai Mondiali Venezuela-Argentina: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Estadio Monumental di Maturin va in scena la partita di qualificazione ai Mondiali tra Venezuela-Argentina. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Aramburu, Y. Osorio, Ferraresi, Navarro; Casseres, Y. Herrera; Soteldo, Savarino, Machis; Rondon. Ct: Batista.

ARGENTINA (4-3-3): Rulli; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; de Paul, Mac Allister, Fernandez; Thiago Almada, Lautaro, Messi. Ct: Scaloni.

Orario e dove vederla in tv

Venezuela-Argentina si gioca alle ore 23:00 di giovedì 10 ottobre. Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva in Italia. In streaming sarà visibile sulla piattaforma OneFootball in in pay per view.