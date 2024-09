Ventola SICURO: «L’Inter gioca COME il Manchester City, ha dei FENOMENI»

Le parole di Nicola Ventola, ex calciatore, sula forza dell’Inter di Simone Inzaghi. Tutti i dettagli

Intervenuto a Viva el Futbol, trasmissione in onda su Twitch, l’ex attaccante nerazzurro Nicola Ventola ha parlato della forza dell’Inter in Serie A.

PAROLE – «Se ti trovi davanti ad un’Inter così’ è difficile. In questo momento in Europa la paragono al Manchester City. Come si muovono i giocatori senza palla, quando parte un difensore centrale Calhanoglu si abbassa, tutto in maniera naturale. Gioca un calcio che è fra i migliori in Europa. Giocatori migliorati? Io do i meriti ad Inzaghi per come è cresciuto e per come ha fatto crescere la squadra. Dimarco come si fa a dire che non sia migliorato dopo il Verona? Mkhitaryan era un fenomeno anche prima, ma qui all’Inter si è trovato in un sistema di squadra dove riesce a dare il 100%».