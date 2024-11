Ventura elogia Spalletti: «La sua Nazionale affascina. Sulla lotta Scudetto posso dire che...»

Intervistato da Il Quotidiano di Puglia, l’ex ct della Nazionale italiana Gian Piero Ventura ha voluto elogiare così gli azzurri

Intervistato da Il Quotidiano di Puglia, l’ex ct della Nazionale italiana Gian Piero Ventura ha voluto elogiare così la Nazionale, parlando anche dello scudetto.

LE PAROLE – «Dopo un Europeo che più brutto non poteva essere, ora mi affascina seguire la Nazionale. Spalletti è una splendida persona e un grande allenatore: ha conferito sicurezza e fatto recuperi importanti, come per esempio Tonali. Scudetto? Napoli e Inter si contenderanno il primo posto, ma attenzione all’Atalanta. Il Milan, invece, ha troppi problemi da risolvere».