Verdi Torino, manca solo l’ufficialità: De Laurentiis ha detto sì

Verdi Torino, manca solo l’ufficialità. Accordo trovato con l’entourage del giocatore e De Laurentiis convinto

Il Torino sta facendo di tutto per portare fino alla fine l’operazione per Simone Verdi. C’è fiducia per compiere la trattativa entro la conclusione del mercato, ovvero le 22. Il patron granata Urbano Cairo è entrato in gioco in prima persona.

Il numero uno ha incontrato nei suoi uffici di Corso Magenta a Milano il procuratore del calciatore. Si stanno provando a limare le ultime differenze per regalare il tanto voluto rinforzo a Mazzarri.

Stando agli ultimi aggiornamenti raccolti da Calcio News 24, manca soltanto l’ufficialità ma non sembra in discussione l’approdo di Verdi al Torino. De Laurentiis convinto. Dovrebbe trattarsi di un contratto quinquennale a 2 milioni di euro annui (bonus inclusi).