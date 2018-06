Verissimo, non solo Torino e Lazio: sul brasiliano spunta il Marsiglia

Su Verissimo è pronta a scatenarsi l’asta di mercato: oltre al noto interesse di Torino e Lazio spunta anche quello dell’Olympique Marsiglia

Aumenta il numero delle squadre interessate a Lucas Verissimo, difensore brasiliano in forza al Santos. Accostato in particolare a Torino e Lazio, sul giocatore classe 1995 spunta anche l’interesse dell’Olympique Marsiglia. Come riportato dai media brasiliani, i marsigliesi avrebbero sondato il terreno per il calciatore, il cui valore si aggira sui 10 milioni di euro.

Come scrive France Football, il profilo del difensore brasiliano è stato raccomandato all’allenatore dell’OM, Rudi Garcia, al suo ex attaccante di Le Mans, Grafite, ora diventato agente. La pista che collega Verissimo a Marsiglia è calda, Toro e Lazio restano alla finestra.