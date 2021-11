Verona, Dawidowicz: «Avremmo meritato il pari con la Sampdoria»

Pawel Dawidowicz, difensore del Verona, ha commentato così la sconfitta subita contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

PARTITA – «Penso che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma questa partita ci dà ulteriori stimoli e spunti per il futuro. Siamo consci che serve continuare a dare sempre il massimo per continuare a toglierci soddisfazioni, senza mai abbassare la guardia».

REAZIONE – «Ci siamo parlati nello spogliatoio, perché da sconfitte come quella di oggi si può imparare più che dalle vittorie. Il risultato odierno non ci rende felici, ci spiace non aver raccolto punti anche per i tanti tifosi che ci hanno seguito al ‘Ferraris’ e ci hanno fatto sentire il loro calore. Torneremo in campo con motivazioni ancora maggiori».

