Verona Inter, Arrigo Sacchi: «I nerazzurri hanno tutto per emergere in Italia e in Europa. Ma oggi dovranno fare molta attenzione a questi aspetti»

Verona Inter, Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport a proposito dei nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni

Inter a Verona, Atalanta a Parma: entrambe a 1 punto dal Napoli capolista, sarà il loro il sabato del sorpasso? Ecco cosa scrive Arrigo Sacchi su La Gazzetta dello Sport a proposito dei nerazzurri:

PAROLE – «Tornando alle nostre due, dico che l’Inter ha qualità tecnica, potenza fisica, esperienza e spirito di sacrificio. É, a mio avviso, il club che lotterà fino in fondo sia per lo scudetto sia per la Champions League, a patto che i giocatori di Inzaghi proseguano nella loro crescita senza pensare di essere già arrivati al traguardo. Simone Inzaghi ha dato un’identità precisa alla squadra, i giocatori lo seguono e, negli ultimi anni, hanno dimostrato di fare progressi soprattutto sul piano della mentalità»,

«Adesso, soprattutto in campo internazionale, l’Inter va in trasferta per dominare gli avversari. E ci riesce. Prima era una squadra più timida. A Verona l’Inter dovrà fare molta attenzione e, soprattutto, i ragazzi di Inzaghi dovranno proporsi con una manovra rapida e verticale. La velocità di esecuzione risulta fondamentale quando affronti avversari che ti aggrediscono, come presumibilmente faranno quelli del Verona».