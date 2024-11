Verona Inter, Inzaghi: «Credo molto in questo giocatore»

L’allenatore dell’Inter ha parlato in vista della sfida del Bentegodi contro il Verona: ecco cos’ha detto

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Verona al Bentegodi. Ecco le parole dell’allenatore meneghino a pochi minuti dal fischio d’inizio.

BALLOTTAGGIO ZIELINSKI ASLLANI? – «Non c’è mai stato nessun ballottaggio. Asllani è il nostro giocatori in quel ruolo, abbiamo tanta fiducia in lui. Purtroppo quando si è infortunato Calhanoglu, lui due giorni prima aveva avuto una brutta distorsione al ginocchio, è rientrato in questa sosta, ha fatto due ottime partite con la nazionale. E’ pronto, è un giocatore su cui credo molto e secondo me farà un’ottima gara».