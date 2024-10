Verona, Sarr: «Sono pronto ad aiutare, sulla salvezza dico questo»

Le parole di Amin Sarr, attaccante islandese dell’Hellas Verona, sulle possibilità salvezza del club gialloblù. Tutti i dettagli

Amin Sarr ha parlato a L’Arena della lotta salvezza con l’Hellas Verona.

RITORNO IN CAMPO – «Sì, negli ultimi mesi ho lavorato duramente. Non ho avuto una pre-season normale, sono arrivato negli ultimi giorni di mercato. Ho dovuto lavorare sul mio fisico, ma nelle ultime settimane mi sono sentito molto bene. Sono pronto ad aiutare la squadra, a lottare per il Club, per i tifosi. Al 100% voglio giocare e aiutare la squadra».

LOTTA SALVEZZA – «È l’obiettivo di tutti all’interno del Club, della squadra. Per i nostri tifosi è importante che noi diamo tutto in campo per salvarci. C’è della sana competizione tra noi, è importante per la squadra. Non ci si può rilassare. Bisogna aiutarsi e influenzare le partite in ogni modo possibile. La stagione è lunga, tutti saremo importanti. L’Hellas è un ottimo step da fare. È un Club molto familiare, tutti ti sono vicini e si aiutano a vicenda. Abbiamo bisogno di conquistare ogni punto e per farlo bisogna restare uniti, crescere e sviluppare anche le qualità individuali per tirare fuori il meglio di noi stessi. Penso che ai giocatori che hai nominato sia successo questo, sono migliorati molto venendo qui al Verona».