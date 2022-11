Verona Juve, i precedenti del match del Bentegodi – VIDEO

Verona Juve, i precedenti del match che andrà in scena giovedì pomeriggio al Bentegodi: numeri e curiosità – VIDEO

– La sconfitta di Monza ha determinato per il Verona l’ultimo posto in classifica

– In casa i gialloblu non hanno ancora pareggiato

– La Juve ha battuto l’Inter con un 2-0 convincente

– Tra i bianconeri l’uomo del momento è Fagioli grazie a 2 gol nelle ultime 2 gare di

campionato

CONTINUA NEL VIDEO DI CALCIONEWS24