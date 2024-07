Verona, Lazovic: «Ho sempre voluto il RINNOVO, per me contano SOLO i fatti. Su Zanetti dico QUESTO»

Le parole di Darko Lazovic, capitano dell’Hellas Verona, sulla prossima stagione con il club gialloblù. I dettagli

Darko Lazovic ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Folgaria della prissima stagion con il Verona.

RINNOVO – «La mia prima scelta era di rimanere qui a Verona, sapevo che la società mi voleva. Ho scelto di aspettare l’Hellas, come dicevo la mia prima scelta, e sono contento di essere rimasto».

ZANETTI – «Il mister in questi pochi giorni è stato chiaro, ci ha spiegato le sue idee di calcio, il gioco che vuole fare, e noi siamo qui per seguirlo. Ci sarà tempo per riuscire a mettere in pratica il suo gioco al meglio possibile».