Verona, Zanetti: «Dobbiamo essere PRONTI al debutto, sul percorso ho QUESTE sensazioni»

Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, sulla sua avventura in panchina. Tutti i dettagli in merito

Paolo Zanetti ha parlato ai canali ufficiali del Verona delle sue sensazioni dopo il ritiro.

PREPARAZIONE – «È stata una preparazione dura come deve essere, fatta bene con pochissimi infortuni. I ragazzi stanno mettendo benzina e minuti nelle gambe. In Coppa Italia sabato prossimo dovremo presentaci vicini al massimo, siamo a buon punto».

PRONTI AL DEBUTTO – «Deve essere il debutto di una squadra consapevole del percorso che deve fare. Da ora in poi il risultato conta. Oggi abbiamo giocato come fosse una partita ufficiale, mettendoci la giusta voglia e sapendo stare nelle difficoltà, nella gestione. L’atteggiamento deve sempre essere quello di stasera come punto di partenza».