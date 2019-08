Verratti: «Spero che Neymar resti al Psg. I cori contro di lui…»

Marco Verratti parla di Neymar, in rottura con i tifosi del Psg e con la società stessa: le parole del centrocampista sul collega

Dopo la vittoria contro il Nimes in Ligue 1, Marco Verratti ha parlato della situazione di Neymar in rottura con il Psg.

Il centrocampista italiano ha dichiarato: «I cori contro di lui non li ho sentiti. I tifosi possono dire ciò che pensano. Noi siamo vicini a Neymar, è un giocatore che ha dato molto al Psg. L’anno scorso ha segnato in momenti importanti. È meglio che la situazione si chiarisca al più presto, sono cose che vanno discusse con il club ma per quel che mi riguarda spero che resti».