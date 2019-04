Vicenza vince in casa dopo 6 mesi: tifosi cantano: «Alleluia!»

Il Vicenza torna alla vittoria casalinga dopo sei mesi contro il Fano: i tifosi intonano un coro molto particolare

Simpatico siparietto in Serie C: il Vicenza torna a vincere in casa dopo sei mesi contro il Fano e viene “sfottuto” dai propri tifosi!

Dopo il trionfo alla penultima, i giocatori si sono diretti sotto la Curva Sud per salutare i propri sostenitori. I supporter hanno invece schernito i giocatori intonando un noto coro liturgico, cantando: «Alleluia!».

I giocatori non hanno reagito bene allo scherzo e sono ritornati subito negli spogliatoi.