Vicepresidente Gremio: «Ramirez? Trattativa difficile con la Sampdoria»

Il vicepresidente del Gremio Paulo Luz ha commentato le indiscrezioni relative alla trattativa con la Sampdoria per Gaston Ramirez

Emergono novità per quanto riguarda la trattativa tra Sampdoria e Gremio per la cessione di Gaston Ramirez: se un accordo economico tra le due società era stato trovato, altrettanto non si può dire con il giocatore stesso.

Ospite di Rádio Pachola, Paulo Luz, vicepresidente del Gremio, ha parlato dello stato attuale della trattativa con il club blucerchiato: «Gaston Ramirez è un giocatore consolidato in Europa, lo conoscono quasi tutti ed è titolare nella Sampdoria: pertanto stiamo parlando di una trattativa complessa, con molte difficoltà».