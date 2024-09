Vidal contro il Ct del Cile: «Questo c*******e non guarda la Libertadores»

Arturo Vidal all’attacco del Ct del Cile Ricardo Gareca dopo le due sconfitte nelle qualificazioni ai prossimi mondiali

Arturo Vidal si scaglia contro il Ct del Cile Ricardo Gareca. Il centrocampista del Colo-Colo, che già rinfaccia al tecnico la mancata convocazione nell’ultima Copa America, lo ha attaccato dopo le due sconfitte nelle qualificazioni ai mondiali contro Argentina e Bolivia. Di seguito le sue parole, durante una diretta in streaming sui propri canali social.

«Sembra che guardi solo le partite di calcio argentino… Questo cogli*** non guarda la Libertadores. Perchè non c’era Medel? Come può non essere in questa squadra se gioca al Boca Juniors? Deve esserci. È un ragazzo che fa di tutto: i giovani hanno bisogno di sostegno e consigli dopo sconfitte come quella contro l’Argentina, non tutti si rialzano».