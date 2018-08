Il centrocampista del Bayern Monaco, Arturo Vidal, è sempre nel mirino del club nerazzurro. Il calciatore attende una chiamata

Arturo Vidal è rimasto in attesa. L’Inter lo ha sedotto e rischia di…abbandonarlo! Il centrocampista del Bayern Monaco non rientra nei piani del club bavarese che lo ha ufficialmente messo sul mercato. Il Bayern ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto e l’Inter può portare a casa un grandissimo calciatore a soli 20 milioni di euro. I nerazzurri però hanno chiesto tempo al cileno ex Juve perché il primo obiettivo per il centrocampo ora è diventato Luka Modric.

Arturo vuole vederci chiaro e il suo agente, Felicevich, è in Italia, per capire meglio la situazione. L’Inter però al momento non affonda perché vuole capire meglio la situazione relativa a Modric. Il croato può lasciare il Real Madrid e allora i nerazzurri cullano il grande sogno e Arturo Vidal, che fino a pochi giorni fa sembrava essere in pole per il centrocampo nerazzurro, è stato messo in stand-by e dovrà attendere ancora. L’agente del centrocampista potrebbe incontrare l’Inter a stretto giro di posta ma, ora, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo prioritario dell’Inter è uno soltanto: Luka Modric! Vidal può attendere.