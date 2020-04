Vidal Inter si può fare ma senza Lautaro: cala il prezzo del cileno

Arturo Vidal potrebbe tornare a giocare in Serie A. L’Inter ci pensa ancora: il Barcellona può cederlo in estate

L’Inter non molla Arturo Vidal. Il centrocampista cileno di proprietà del Barcellona, a 33 anni, potrebbe chiedere la cessione per tornare a lavorare con Conte. Secondo il Corriere dello Sport, il prezzo del cartellino, visto anche l’accordo in scadenza nel 2021 con il Barça, non dovrebbe superare i 10 milioni.

Il cileno avrebbe dato disponibilità a una corposa decurtazione dell’ingaggio, pronto a guadagnare 5 milioni, compresi bonus, per 2 o 3 anni. Per chiudere serve un passo in avanti deciso dell’Inter e un passo del giocatore che dovrà uscire allo scoperto per rompere con il Barça. Arturo Vidal all’Inter, un affare slegato dall’eventuale affare Lautaro.