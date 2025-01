Vieira: «Ho visto un Genoa migliorato contro quella big in questi punti. Parma? Sfida molto importante»

Le parole di Patrick Vieira, allenatore del Genoa, in conferenza stampa in vista della sfida dei rossoblù contro il Parma. I dettagli

Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa in vista della partita del Genoa contro il Parma. Di seguito le sue parole.

BILANCI – «La squadra sta bene, siamo in un periodo positivo. La squadra è pronta ad affrontare il Parma. Messias ha iniziato a fare qualche allenamento con la squadra come Matturro. A me piace il gioco collettivo anche dal punto di vista offensivo, dove comunque possiamo fare meglio. Ma credo che le ultime partite siano state interessanti dal punto di vista della solidità. Vedo i ragazzi che lavorano bene per la squadra. A Lecce mi è piaciuto il carattere e la personalità della squadra e questi sono elementi per restare in A».

SUL PARMA – «Il Parma è una squadra con tantissima gamba e veloce in contropiede. Dobbiamo stare attenti dal punto di vista delle ripartenze».