Viktoria Plzen-Roma highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 6ª giornata della Champions League 2018/2019

Viktoria Plzen-Roma highlights e gol: i momenti principali della gara valida per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2018/2019. I giallorossi di Eusebio Di Francesco, già qualificati agli ottavi di finale della competizione da secondi del Gruppo G (dietro al Real Madrid), fanno visita al Viktoria Plzen al Štruncovy Sady Stadion. Roma che non ha più nulla da chiedere al cammino nel girone, cechi che invece sono in corsa col CSKA Mosca per il terzo posto nel raggruppamento e la conseguente ‘retrocessione’ in Europa League. Nella seconda giornata, vittoria giallorossa sui cechi all’Olimpico col risultato di 5-0. A Plzen arbitra l’inglese Anthony Taylor; ecco i gol e gli highlights di Viktoria Plzn-Roma: