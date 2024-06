Vinicius, Rodrigues (Federazione brasiliana): «Condanna morbida, ma ora i razzisti avranno paura»

Le parole di Ednaldo Rodrigues, presidente della federazione brasiliana, sulla condanna dei tifosi in Spagna per i cori razzisti a Vinicius

Il presidente della federcalcio brasiliana Ednaldo Rodrigues ha commentato, ai canali ufficiali della federazione, la condanna in Spagna dei tre tifosi del Valencia per i cori razzisti contro Vinicius. Di seguito le sue parole.

«La decisione è un inizio, una strada da percorrere, e dimostra l’importanza della pressione della società affinché le autorità si impegnino davvero nella lotta contro il razzismo. È stata una punizione che continuo a interpretare come morbida, ma i passi vengono fatti passo dopo passo. Il razzismo non scomparirà da un giorno all’altro. Una decisione di questo calibro ci rende più forti per continuare la lotta. I razzisti devono almeno avere paura d’ora in poi di commettere un crimine terribile come questo” La CBF è stata la prima organizzazione nazionale a comminare sanzioni agli sportivi per razzismo e non ci fermeremo. Solo chi ha sofferto di razzismo conosce la dimensione del dolore».