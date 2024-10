Viviano su Balotelli: «In quella squadra sarebbe coccolato. Ha fatto ca****e, ma...»

Le dichiarazioni di Viviano nei confronti di Mario Balotelli su quale squadra dovrebbe prenderlo per raggiungere il salto di qualità

Su TV Play, Viviano ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti di Mario Balotelli: sottolineando che la Fiorentina potrebbe essere la squadra perfetta per l’ex Inter.

LE PAROLE – «A Firenze funzioniamo al contrario rispetto alle altre tifoserie, uno come Balotelli sarebbe coccolato. Abbiamo insultato e criticato i Della Valle e amavamo alla follia Cecchi Gori, penso basti questo a far pensare. Ci piace il genio e la sregolatezza, Mutu era un idolo, Edmundo l’avrebbero linciato in qualsiasi altra piazza se avesse fatto ciò che ha fatto alla Fiorentina. Balotelli ha avuto atteggiamenti sopra le righe e fatto ca…ate, ma niente che spaccasse un gruppo, non è nocivo e tutti gli vogliono bene»