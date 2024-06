Vlahovic: «Inghilterra squadra TEMIBILE agli Europei, ma la Serbia può fare la differenza»

L’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic ha rilasciato qualche dichiarazione sul match tra Serbia ed Inghilterra. Ecco le sue parole

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato alla vigilia della sfida la Serbia e l’Inghilterra.



EUROPEO – «Pensiamo partita per partita. Vogliamo superare il girone. Vedremo. Questa è il palcoscenico più grande possibile. Soprattutto per i giocatori giovani. Ho giocato la Coppa del Mondo. Questo è il primo Campionato Europeo. È significativo per i giovani e per me. Non si sa mai cosa succederà, siamo qui dopo 24 anni e faremo del nostro meglio per andare avanti. L’Inghilterra è una delle migliori squadre del torneo e sarà difficile. Non vorrei fare paragoni, sarà una bella partita e noi faremo il massimo per fare risultato. Non so cosa dire, so che sarà difficile, loro sono forti, hanno giocatori forti in tutte le linee ed è per questo che sono una delle favorite del torneo».