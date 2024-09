Super Champions League, Vocalelli: «Avete visto la PRIMA GIORNATA? Per 4 italiane su 5 ci sono partite ECCEZIONALI, solo il BOLOGNA ha un avversario più semplice»

Il giudizio del giornalista Alessandro Vocalelli sul nuovo formato della Champions League. I dettagli

Alessandro Vocalelli, firma de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sull’uscita del calendario della Champions League, puntando l’attenzione sulla prima giornata:

«É quasi straordinario lo spettacolo che vedremo già nei confronti che segneranno il battesimo. Pensate un po’: martedì 17 settembre si parte con Juve-Psv Eindhoven, sfida tutt’altro che banale, con i campioni d’Olanda che hanno appena brindato al venticinquesimo titolo della loro storia. In serata Milan-Liverpool, con Arne Slot alla guida dell’ex squadrone di Klopp. Il giorno dopo, mercoledì, quella che appena due anni fa è stata una finale: Manchester City-Inter. E di giovedì, con la Coppa che eccezionalmente sarà spalmata su tre giorni, un Atalanta-Arsenal per intenditori. Insomma, un bel termometro della situazione per quattro delle cinque rappresentanti italiane, con il Bologna che – almeno sulla carta – ha uno scatto un po’ meno ruvido contro lo Shakhtar».