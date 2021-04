Rudi Völler, direttore esecutivo del Bayer Leverkusen, ha commentato con toni molto duri la nascita della Superlega

«È un crimine contro il calcio. Per un club i cui tifosi cantano” Non camminerai mai da solo “, è vergognoso. Il fatto che Bayern Monaco e Borussia Dortmund non partecipino dimostra che hanno una spina dorsale».