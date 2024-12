Voti Cagliari Atalanta: Nicola cambia tutto ciò che può

Atalanta corsara a Cagliari grazie ad un gol di Zaniolo nella ripresa da subentrato e diverse parate di Carnesecchi

Un Cagliari da 6,5, un’Atalanta da 7: questi i giudizi de La Gazzetta dello Sport sulla gara di ieri pomeriggio decisa da una rete di Zaniolo. Ecco cosa c’è scritto sugli allenatori, i top e i flop delle rispettive squadre.

GLI ALLENATORI

NICOLA – voto 6,5: «Cambia tutto ciò che può, uomini e sistemi, per aggiungere via via peso offensivo. Ha in mano una squadra che non si arrende. E crescerà».

GASPERINI – voto 7: «Rivolta la squadra due volte, rischia quarto e quinto cambio già al 65′, ma avere gli attaccanti freschi aiuta e determina».

I TOP

MINA – voto 7,5: «Cancella Retegui, usa il fisico per accumulare recuperi (10), finisce quasi da centravanti: va vicino al gol due volte, e non per caso».

CARNESECCHI – voto 8,5: «Tre parate mostruose una dietro l’altra, altre tre non facili su Piccoli, Mina e Pavoletti. Esulta quasi avesse segnato: è come se».

I FLOP

LUVUMBO – voto 5,5: «Solo qualche sgasata, ma fine a se stessa: Kossounou lo ferma sempre e quando serve viene anche raddoppiato. K.o. dopo un contrasto con De Roon».

RETEGUI – voto 5: «Stavolta dà ragione alla doppia panchina da cui arrivava: impreciso, frenetico, mai pericoloso. Come se avesse perso un po’ di fame».