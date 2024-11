VOTI Inter Napoli: un Lautaro così giù non si era mai visto

Lautaro Martinez non incide, Inzaghi ha perso la bussola dei big match casalinghi: i voti Inter Napoli

Il pareggio del big match di San Siro dice una cosa, come scrive oggi il Corriere della Sera: «Inter e Napoli non si fanno male, un tempo e un gol per uno con il risultato che la classifica si accorcia e allarga i confini dell’incertezza». Per i campioni d’Italia è un punto che non può lasciare soddisfatti per almeno due grandi motivi: il rigore fallito da Calhanoglu che avrebbe determinato un doppio sorpasso, in gara e al vertice. E, cosa più grave, il non essere riusciti a conquistare l’intera posta al terzo scontro con una big, dopo la sconfitta con il Milan e il pari con la Juventus. Una risposta a questa situazione che rappresenta un problema la si può ravvisare anche nel peggiore in campo, l’uomo che l’anno scorso spesso risolveva tutto. Ecco la bocciatura da parte dei due quotidiani milanesi.

LAUTARO – Il Corriere della Sera gli affibbia un 5, unico dei suoi a questo livello: «Toro nel labirinto. Non segnava da 5 partite al Napoli e ci va vicino solo di testa nel finale, dando l’impressione a volte di marcarsi da solo. I gol decisivi non sono mancati, ma il vero Lautaro ancora non si è visto». La Gazzetta dello Sport va ben oltre e lo stronca col 4,5: «Mai visto così giù. Fuori partita, specie sul piano fisico. Sbaglia un tiro di prima; nella ripresa – scottato – tenta il controllo: fallito pure quello».