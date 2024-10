VOTI Inter Stella Rossa, i giudizi su MKHITARYAN e ARNAUTOVIC

L’Inter vince senza troppi patemi d’animo contro la Stella Rossa in Champions League per 4-0

Da un po’ di tempo Mkhitaryan non sembrava più lui. Arnautovic, invece, era panchinato, con quell’aria di chi fa fatica a sentirsi ai margini. Ieri l’armeno era in campo, come sempre. L’austriaco pure, a cogliere l’occasione datagli da Simone Inzaghi. Come sono andati? I giudizi sono decisamente diversi, i due quotidiani milanesi hanno visto una gara praticamente opposta sull’Inter.

MKHITARYAN – La Gazzetta dello Sport lo mette sullo stesso piano di Taremi, una prestazione da 7,5: «Non poteva essere vero, il Micki di inizio stagione. Rieccolo qui, dalla punizione dell’1-0 conquistata all’apertura a occhi chiusi prima di uscire». Per il Corriere della Sera nulla di tutto questo, anzi, una sequenza di errori per uno striminzito 6 in pagella: «L’ammonizione dopo un quarto d’ora lo inibisce. Peccato che si divori tre clamorose occasioni, utili per il raddoppio».

ARNAUTOVIC – Qui le parti si rovesciano, anche se non in proporzioni così eclatanti come nel caso del compagno di squadra. É il Corriere della Sera a premiare il bomber con il 7,5: «Segna in fuorigioco agli albori della gara. Grande presenza scenica, tiene impegnati i difensori avversari e pennella un assist che Mkhitaryan non capitalizza. Poi realizza il 2-0 sotto la curva». Gazzetta è molto meno entusiasta e si limita a un 6,5: «Il solito tutto e contrario di tutto. Applausi per una rincorsa di 60 metri e mani nei capelli per due chance sprecate. Il gol è una liberazione, per lui e San Siro».