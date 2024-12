Voti Juventus Venezia: l'irrisolvibile problema Koopmeiners

La Juventus impatta in casa contro il Venezia, trovando il gol del 2-2 solamente all’ultimo minuto su rigore

Non è l’unico problema di Thiago Motta e della sua pareggite alla Juventus, ma certamente Koopmeiners continua a offrire interpretazioni decisamente al di sotto di uno standard accettabile, soprattutto per uno che all’Atalanta faceva la differenza e non poco. Cosa è successo ieri all’olandese? Il voto è unanime per i due principali quotidiani italiani: 5. Le motivazioni sono le seguenti.

CORRIERE DELLA SERA: «Toh, si può sostituire pure lui (se gioca così): fin lì, qualche combinazione al volo, ma se vali 60 milioni devi (anche) fare giocate decisive. Invece, siamo a un gol in 1.346 minuti e 17 partite».

LA GAZZETTA DELLO SPORT: «Mezzo voto in più perché batte l’angolo da cui nasce la rete del vantaggio (e poi quello del gol annullato a Yildiz). Il resto è noia e sterilità. Infatti esce».

Nella lista degli insufficienti vi sono comunque diversi uomini: Savona, McKennie, Weah e Thuram (in quest’ultimo caso solo per il quotidiano generalista).