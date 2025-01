Voti Lazio-Real Sociedad, tutto benissimo per Baroni. Nessuna insufficienza, ecco l’elenco delle prestazioni “normali”

Tutti i voti della sfida tra Lazio e Real Sociedad di Europa League, terminata con il punteggio di 3-1 per i biancocelesti. I dettagli

Il più che convincente 3-1 della Lazio sulla Real Sociedad non solo conferma che la la squadra di Baroni si esalta in Europa League, ma che ha uno stato di forma davvero eccellente. Ne è prova il giudizio sulle prestazioni individuali. La Gazzetta dello Sport non attribuisce neanche un’insufficienza tra tutti i giocatori scesi in campo. E non pochi sono i voti decisamente da promozione. Diventa interessante andare a misurare chi non è andato oltre il 6, limitandosi alla normalità.

MANDAS – «Attento sul tiro di Beder e nelle uscite, il palo lo salva su Sucic. Non ha colpe sul gol di Barrenetxea».

ROMAGNOLI – «Partita di controllo, senza strafare, ma pure senza sbagliare».

DELE-BASHIRU – «Si piazza in mezzo al campo e bada a tenere le consegne».

NOSLIN – «Non è ancora nelle condizioni ideali e gioca col freno a mano tirato».

BALDE – «Debutta e diventa subito il beniamino del pubblico».

TCHOAUNA – «Sgasate interessanti, poca convinzione quando c’è da finalizzare».