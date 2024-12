Voti Roma Lecce, Ranieri ha un solo problema, Giampaolo ne ha troppi

La Roma vince e convince contro il Lecce grazie alle reti di Saelemaekers, Mancini, Pisilli e Kone

Un netto 4-1, anche se il Lecce a Roma si era portato in parità. Ma sull’1-1 la formazione di Claudio Ranieri si è scatenata e ha ottenuto 3 punti molto importanti per uscire da una zona delicata. Chi sono stati i peggiori in campo? Secondo La Gazzetta dello Sport per i padroni di casa c’è solo una lieve insufficienza. Ben di più e più gravi sono quelle a carico di Giampaolo.

ABDULAHAMID – voto 5,5: «I primi due palloni sono tragici, il rigore anche di più. Ammortizza il disastro con l’assist per Pisilli. Ma in giro c’è molto di meglio».

BASCHIROTTO – voto 5: «Morbido in un paio di situazioni, sul gol di Mancini si fa beffare».

PIEROTTI – voto 5: «Entra e prima si fa recuperare da Paredes e poi calcia fuori in modo imbarazzante».

RAMADANI – voto 5: «Non incide, non trova le misure, perde anche 5 palloni sui 18 giocati. Poco dentro la partita».

KABA– voto 5: «Ruvido su un paio di interventi, prova a sfruttare muscoli e stazza fisica. Non ci riesce».

DORGU – voto 5: «Meno frizzante di altre volte, non si accende come sa fare lui. Prova a farsi notare con i cross»

MORENTE – voto 5: «Quarantacinque minuti senza riuscire a lasciare il segno». OUDIN – voto 5: «Entra e regala un numero in uscita. Ma poi non c’è più niente, se non confusione».