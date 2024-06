VOTI Spagna Italia: YAMAL SI o NO? Giudizi contrastanti

I giudizi contrastanti nelle pagelle di Yamal: per alcuni ampiamente promosso, per la Gazzetta insufficiente

Yamal sì o no? Giudizi profondamente diversi prendendo due quotidiani diversi come il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, che pure sono invece d’accordo – con l’Uefa – che il migliore di Spagna-Italia è il compagno della fascia opposta, l’imprendibile Nico Williams. Ecco i voti sul ragazzo di 16 anni.

CORRIERE DELLA SERA – voto 6,5: «Per Sua Sfacciataggine la campanella suona dopo ben 24′, quando esce dall’ombra dribblandone tre in un colpo solo. Poi sfiora il gol, dando l’impressione di aver schiacciato poco sull’acceleratore».

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 5: «E se in campo ci fosse stato Yamal? Età non fa rima con continuità e quindi resta in mezzo al guado, concedendoci uno spicchio di sopravvivenza in più».