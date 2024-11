Voti Torino-Fiorentina: Palladino vince la settima di fila, ma qualcuno non funziona: su Ikoné e Kouame tutti d’accordo, altri invece dividono i giudizi

Tutti i voti ed i giudizi sulla vittoria della Fiorentina per 1-0 sul campo del Torino in Serie A. I dettagli e le pagelle in merito

Con un gol di Kean la Fiorentina sbanca Torino, ottiene la sua settima vittoria di fila e – quantomeno – si propone per un posto in un’Europa più grande di quella Conference League che abitualmente frequenta e che la sta vedendo a punteggio pieno. Tutto bene ieri pomeriggio? Secondo il Corriere dello Sport sì, con due piccole insufficienze tra gli uomini di Palladino. Per La Gazzetta dello Sport, invece, l’area delle prestazioni negative è un po’ più ampia.

IKONÉ – É il giocatore che mette tutti d’accoro quando c’è da criticarlo, cosa abbastanza abituale. Gazzetta lo condanna con il 5 del peggiore in campo: «Dentro per Colpani dopo circa un’ora: potrebbe approfittare del Torino meno chiuso e anche più stanco, però riesce a far poco sulla destra. Otto tocchi, 4 palle perse». Anche il Corriere lo boccia col 5,5: «Ingresso abbastanza superficiale, come dimostra il colpo di tacco della panchina viola. Utile nei minuti finali alla bandierina dell’angolo».

KOUAME – 5,5 all’unisono. La Gazzetta dello Sport: «Va in campo al posto di Sottil, prima largo a sinistra poi centrale quando viene sostituito Kean, ma senza mai impressionare». Corriere dello Sport: «Stranamente abulico, lui che è un concentrato comunque di determinazione».

GOSENS – Esempio di punti di vista opposti. 5,5 per Gazzetta: «Fondamentale con il Genoa, più in affanno ieri. Controlla dietro ma patisce Pedersen sulla sua fascia e gli va bene che il palo lo salva». 6.5 per il Corriere: «Fa il terzino a tutti gli effetti, lui che è abituato a correre dalla metà campo in su: Pedersen lo impegna, ma se la cava con l’esperienza e la capacità di capire le azioni di gioco».

RICHARDSON – Altro 5,5 dalla Gazzetta: «Ancora titolare al posto di Cataldi e altri mediani non ok, è l’ombra di Tameze, ma senza particolari iniziative. Si limita al tocco semplice». Il Corriere lo ritiene sufficiente.

COLPANI – Idem come sopra. Il 6 del Corriere, il 5,5 di Gazzetta motivato così: «Il consueto gioco di rientro e spazio creato a destra riesce raramente, qualche tocco sbagliato quando poteva nascere un contropiede».