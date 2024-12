Voti Verona Milan, i Top e i Flop del Diavolo. Reijnders Mr.Wolf

Le pagelle del Milan in occasione della sfida di campionato del Bentegodi terminata 1-0 contro il Verona

Fonseca ce l’ha fatta, il Milan vince di misura a Verona e rafforza la sua credibilità, operazione assolutamente necessaria per trascorrere un Natale sereno. Cosa è andato e cosa no tra i rossoneri. Ecco migliori e peggiori secondo i due quotidiani milanesi.

I TOP

REIJNDERS – Il Corriere della Sera dà 7 al match-winneer: «Come il Mr.Wolf di Pulp Fiction: una chiamata, tac e leva il Diavolo dai guai».

FOFANA – La Gazzetta dello Sport punta sul centrocampista, stesso voto dell’olandese e motivazione seguente: «Altro assist da PlayStation. Stavolta per Reijnders. Pressato per non fargli giocare la palla, dà ritmo e si fa vedere sempre. In mezzo guida lui».

I FLOP

LEAO – Il quotidiano generalista lo bacchetta e gli dà 5 in pagella: «Mezz’oretta di ghirigori, poi saluta per un risentimento al flessore. A teatro, è un cameo».

CHUKWUEZE – La Rosea lo boccia con lo stesso voto del portoghese: «Lento e prevedibile, si accentra sempre sul sinistro per il traversone, ma non fa male. Copre tutta la fascia per difendere. Più quantità che qualità».