VOTI&STATS – Il Toro stravince con l’Atalanta. É il più bello della stagione?

Il Toro batte l’Atalanta 3-0: la migliore prova dei granata di Juric in questa stagione? I numeri e i voti della partita

Spesso i quotidiani di Urbano Cairo sono molto generosi nelle valutazioni sulla squadra del patron, al contrario di altri media magari troppo critici. Ma nel caso odierno, i toni alti sono del tutto giustificati dal 3-0 sull’Atalanta, una vittoria che ha consentito ai granata di portarsi a un solo punto di distanza proprio dai bergamaschi. La gara si spiega più nella successione cronologica delle reti che attraverso i numeri strutturali, anche se colpisce il poco possesso palla dei ragazzi di Gasperini (45,9%). L’1-0 è arrivato a metà del primo tempo, il raddoppio prima dell’ora di gioco, il tris nei minuti di recupero: insomma, la quantità di frustrazione temporale e il senso d’inferiorità per i nerazzurri sono stati elementi rilevanti, pesanti da sopportare.

Torniamo ai giornali attenti alle cose di casa Toro e scopriamo, nel quadro dei giudizi iper-positivi, le differenze di accento espresse dalla differenza di un voto.

JURIC – Il Corriere della Sera lo promuove col 7 evidenziando tre elementi a suo merito in quella che considera «per equilibrio» la migliore versione dell’anno: «I gol delle due punte, una vittoria in casa pesante e un rigore a favore». La Gazzetta dello Sport lo spinge fino all’8: «L’allievo Ivan supera il maestro Gasp: nella serata più difficile, fiorisce il Toro più bello della stagione».

TAMEZE – Piace al quotidiano generalista col 7: «É un fuoristrada 4×4, non c’è ostacolo invalicabile o sentiero impossibile, ara ogni zona e la protegge con cura e coraggio». Per la testata sportiva, invece, è il meno positivo della squadra e non va oltre la sufficienza in quanto «non c’è la sicurezza dei tempi migliori».

BELLANOVA – Qui si va al contrario rispetto al compagno di reparto. Il Corriere lo ritiene da 6,5: «Molto preciso nelle coperture come nelle uscite, meno prezioso del solito invece in zona d’attacco dove guadagna qualche corner ma non riesce mai a costruire una giocata pericolosa pur spendendosi molto». La Gazzetta lo innalza al 7,5, scrivendo di «Notte in versione deluxe».

LINETTY – Anche per lui è la Rosea ad avere una visione molto più elevata. Il 7,5 in pagella è dovuto al fallo commesso in seguito all’errore di Tameze che lo porta a un giallo ben gestito durante l’incontro, interpretato alla grande «tra rattoppi e raddoppi». Al Corriere piace, ma non così tanto da spingerlo oltre il 6,5: «Ammonito dopo una manciata di minuti (sarà squalificato) non smette di andare a contrasto per chiudere e attaccare. Esce tra gli applausi».