Walker Milan, novità sul futuro del difensore inglese: la decisione di Guardiola

Walker Milan, i rossoneri continuano a seguire il difensore in uscita dal Manchester City: dall’Inghilterra l’indizio sul suo futuro lo dà Guardiola

Il Milan, che fra poco scende in campo contro il Como al Penzo, rimane vigile sul calciomercato: In particolare, una notizia su Kyle Wlaker, sta facendo molto discutere gli addetti ai lavori.

Come riportato dal Daily Mail il terzino inglese non è stato convocato da Pep Guardiola per la partita odierna del Manchester City in trasferta contro Brentford. La squadra rossonera è la principale candidata per acquistarlo.