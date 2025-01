Walker Milan, il difensore si presenta: «Onorato di giocare per questo club. Ho parlato con Ibrahimovic e...»

Walker Milan: le dichiarazioni in conferenza stampa del nuovo difensore rossonero dopo l’ufficialità dell’ex Manchester City

Kyle Walker, primo acquisto del Milan di gennaio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa presentandosi al mondo rossonero.

SUL MILAN – «Per me giocare in questo club, indossare una maglia storica, è qualcosa di fantastico. Ho ambizione di provare una nuova esperienza e voglio dimostrare tutto il mio talento».

IBRAHIMOVIC – «Ho parlato con uno dei grandi (Ibrahimovic) prima di venire qua. Mi ha chiarito il concetto che la società vuole far bene, ha ambizione. Un inizio è stata la vittoria in Supercoppa. In campionato non sta facendo bene ma in

Champions sì».