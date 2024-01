Birmingham City, Wayne Rooney esonerato

Rischia di finire con un esonero l’avventura di Wayne Rooney sulla panchina del Birmingham City: atteso l’annuncio in giornata

Birmingham amara per Wayne Rooney: l’ex United infatti è stato esonerato dal Birmingham City, squadra di Championship, alla sua seconda avventura su una panchina inglese. Arrivato in corsa ad ottobre, il suo ruolino recita due vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte e si trova al momento al 20 posto di classifica, ad una posizione dalla zona retrocessione (la serie cadetta inglese ha 24 squadre e retrocedono le ultime tre).

Come riportato da Sky Sport Uk la dirigenza, di cui fa parte anche l’ex stella del football Tom Brady come socio di minoranza, ha pubblicato il comunicato per l’esonero del tecnico.

«Nonostante i loro migliori sforzi, i risultati non hanno soddisfatto le aspettative espresse fin dall’inizio. Pertanto, il Consiglio ritiene che un cambiamento nella gestione sia nel migliore interesse del Football Club. Il consiglio di amministrazione e il management del club sono pienamente allineati e continueranno a guidare la trasformazione e ad adottare misure coraggiose per ricostruire Birmingham City nell’organizzazione che i suoi fan e la sua comunità meritano. Il Consiglio desidera esprimere i suoi sinceri ringraziamenti a Wayne e Carl per tutti i loro sforzi. L’amministratore delegato, Garry Cook, ha commentato: “Siamo impegnati a fare ciò che è necessario per portare il successo a St. Andrew’s. “Sfortunatamente, il tempo trascorso da Wayne con noi non è andato come previsto e abbiamo deciso di muoverci in una direzione diversa. “La ricerca di un successore inizia con effetto immediato e aggiorneremo i sostenitori quando avremo ulteriori novità.” L’allenatore dello sviluppo professionale, Steve Spooner, assumerà la responsabilità delle questioni relative alla prima squadra maschile su base provvisoria. Il restante staff tecnico dovrà continuare con i propri compiti per assistere Spooner. Nessun ulteriore commento verrà fatto in questo momento».