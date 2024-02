William Carvalho si è presentato al Tribunale di Siviglia per rispondere alle accuse di violenza sessuale

William Carvalho, centrocampista portoghese di proprietà del Betis in Liga, si è presentato davanti al Tribunale Investigativo di Siviglia per rispondere alle domande degli inquirenti dopo l’accusa di violenza sessuale avanzata da una ragazza residente a Ibiza.

Come riportato da Ok Diario, la vittima avrebbe raccontato di aver incontrato il calciatore portoghese in un ristorante e di essere andata a ballare con lui in discoteca per poi svegliarsi la mattina seguente in un albergo con evidenti segni di violenza sul corpo. La ragazza, inoltre, non ricorderebbe quanto accaduto durante quella notte. La donna racconta di aver riscontrato un «livido alla gamba e una distorsione alla caviglia», garantendo anche di aver subito un «colpo alla testa». I fatti risalgono all’estate scorsa, agosto 2023.