Wolverhampton Manchester City: VAR concede rigore assurdo – VIDEO

Episodio curioso nel primo tempo di Wolverhampton-Manchester City, sfida valida per la diciannovesima giornata della Premier League. L’arbitro, dopo un consulto VAR, assegna un calcio di rigore a dir poco dubbio ai Citizens.

Dendoncker trattiene leggermente Mahrez in area di rigore, l’algerino si lascia cadere in ritardo e inganna il direttore di gara. Dal penalty nasce poi il vantaggio della squadra di Guardiola.

Here is the penalty decision awarded by VAR 🧐

Right call?! #PLonPrime #WOLMCI pic.twitter.com/i2JXVVEpy7

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 27, 2019