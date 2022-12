Wolverhampton, pronta l’offerta per Muriqi: sorride anche la Lazio

Il Wolverhampton fa sul serio per Vedat Muriqi del Maiorca. La Lazio può ricevere un tesoretto: tutti i dettagli

Secondo quanto assicurano dall’Inghilterra, il Wolverhampton sarebbe pronto a fare follie per Vedat Muriqi. L’attaccante del Maiorca è stato protagonista di un grande avvio di stagione in Liga con 8 gol in 12 presenze.

I Wolves sarebbe così pronti a pagare la clausola rescissoria di 38 milioni di euro. Un’operazine che farebbe felice anche la Lazio che ha diritto al 45% sulla rivendita del ragazzo. In questo caso il club di Lotito incasserebbe circa 17 milioni di euro.