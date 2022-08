Women’s CL: al via il 18 per Juventus e Roma femminile

Comincia il 18 agosto la Women’s Champions League: ecco chi sono le prime avversarie della Juve e della Roma femminile

La Women’s Champions League riparte giovedì 18 agosto e vedrà coinvolte due squadre italiane: la Juve e la Roma femminile. Entrambe partono dai preliminari: le bianconere nel Percorso Campioni, mentre le giallorosse nel Percorso Piazzate.

Le 42 squadre che accedono a questa fase sono i vincitori dei campionati delle federazioni dall’ottavo posto in giù nel ranking (Russia esclusa).

Le squadre sono state suddivise tramite sorteggio in 11 mini tornei a eliminazione diretta: nove da quattro squadre e tre da tre squadre.

Le vincitrici delle finali andranno al turno 2 dove tre sono qualificate di diritto. Sette posti della fase a gironi sono in palio nel turno 2.

La Juventus dovrà affrontare il Flora Tallinn, il Qiryat Gat e il Racing Union, mentre la Roma se la vedrà con il Paris FC, il Servette e il Glasgow City.