Xavi Milan, c’è l’indiscrezione clamorosa! La trattativa con i rossoneri sarebbe avanzata: la situazione

Xavi Milan, arriva l’indiscrezione clamorosa sull’ex Barcellona! La trattativa con i rossoneri sarebbe avanzata: la situazione e le ultime

Secondo quanto riportato da El National, l’ex allenatore del Barcellona, Xavi, potrebbe molto presto sedersi sulla panchina del Milan e succedere così a Paulo Fonseca. Ecco l’ultimo annuncio, i colloqui tra le parti sarebbero addirittura già in una fase decisamente avanzata. La situazione:

IL PUNTO – «Xavi sembra vicino al ritorno in panchina. Secondo le ultime info, sarebbe in trattative avanzate col Milan per guidare la squadra nel prossimo futuro. I colloqui potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane».