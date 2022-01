Xhaka Roma, niente regista per Mourinho: tutto rinviato alla prossima estate

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Roma: i giallorossi non sono riusciti ad arrivare a Xhaka, con l’Arsenal si tratterà la prossima estate

La Roma non è riuscita a fare l’ultimo regalo a José Mourinho, ovvero il regista tanto richiesto. Il nome in cima alla lista era sempre quello di Granit Xhaka, ma la mancata partenza di Diawara ha complicato i piani giallorossi.

La trattativa con l’Arsenal però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si riaprirà in estate quando il club capitolino si siederà alla scrivania dei londinesi per trattare anche il cartellino di Maitland-Niles, attualmente in giallorosso con la formula del prestito secco. I Gunners valutano il terzino circa 10 milioni, la metà rispetto alla richiesta per Xhaka. Ma provando a prendere l’intero pacchetto, la Roma potrebbe strappare un prezzo favorevole per entrambi i calciatori.