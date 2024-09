Young Boys-Aston Villa: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stade de Suisse andrà in scena la sfida di Champions League Young Boys-Aston Villa: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stade de Suisse si giocherà la gara valevole per la 1ª giornata dei gironi di Champions League tra Young Boys-Aston Villa. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Zoukrou, Camara, Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Ugrinic, Colley; Ganvoula. All. Rahmen.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martínez; Nedeljković, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Ramsey; Watkins. All. Emery

Orario e dove vederla in tv

Young Boys-Aston Villa si gioca alle ore 18.45 di martedì 17 settembre per la prima giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. I canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 253). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.