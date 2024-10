Magnin pre Young Boys Inter: «Loro leader in Europa. Noi useremo questa strategia»

Magnin pre Young Boys Inter. Le parole dell’allenatore ad interim degli svizzeri, alla vigilia della gara contro i nerazzurri.

Cosi Joel Magnin, allenatore ad interim dello Young Boys, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’Inter di Champions League.

ESORDIO IN CHAMPIONS- «Conosco la competizione perché l’ho affrontata da giocatore, è stata una grande esperienza e adesso come allenatore sono pronto. Sono orgoglioso, è una cosa bella ed è un premio per la stagione passata»

SFIDA CON L’INTER- «È leader in Europa, saremo uniti sin dall’inizio e ci crederemo, Cercheremo di coinvolgere il pubblico, speriamo in una brutta giornata dell’Inter. L’Inter è una squadra incredibile, quello che ha fatto con Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. Penso che per noi sia una grande sfida; hanno alcuni infortunati ma hanno una rosa incredibile, non penso che cambierà molto il loro modo di giocare. Dal canto nostro, vogliamo cercare di giocare in avanti e provare a fare gol»