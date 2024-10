Inzaghi a Prime Video: «La squadra ha avuto cuore! I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. Arnautovic deve stare tranquillo!»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video dopo la sfida contro lo Young Boys



Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi nel post gara di Young Boys Inter ha parlato ai microfoni di Prime Video:

PROBLEMI EVIDENZIATI – «Le partite in Champions sono tutte complicate. Le ultime italiane qui avevano sofferto. La squadra ha avuto cuore, abbiamo perso le distanze in alcuni momenti della gara. Abbiamo avuto tante occasioni prima per andare in vantaggio. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e ci portiamo a caso i 3 punti».

SUBENTRATI– «Chi è entrato in campo è entrato bene. Ho una rosa attrezzata e devo scegliere il più possibile, soprattutto ora che abbiamo alcune defezione. Dovremo essere bravi in vista del prossimo tour de force».

CALHANOGLU- «E’ un giocatore importante in quel ruolo, ma bisogna fare i complimenti a Barella perché si è sacrificato tantissimo facendo due grandissime partite».

ARNAUTOVIC- «Gli ho parlato in panchina. Era molto deluso. I rigoristi erano lui e Taremi. Si senttiva responsabile. Gli ho detto di restare sereno perché deve continuare cosi e ci sta dando una grandissima mano».